Si schianta contro un muro, ancora un morto giovanissimo in Sicilia

Tragedia questa mattina a Marsala, dove un uomo di 36 anni, Manlio Salvatore Valenti, ha perso la vita in un incidente stradale. L’incidente si è verificato in via Vecchia Mazara, quando l’uomo si trovava alla guida della sua Lancia Ypsilon.

Purtroppo, nonostante l’intervento immediato di un’ambulanza del 118, l’uomo è deceduto sul posto. Si è trattato di un impatto violentissimo: la Lancia Ypsilon è completamente distrutta. L’impatto con il muro è stato così violento da provocare lesioni fatali all’automobilista, a cui i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per cercare di ricostruire le cause dell’incidente.

Un’ennesima tragedia che arriva nel giorno del funerale a Carini delle vittime della strage di Custonaci. A Carini una città attonita per la morte di Matteo Cataldo, Maria Grazia Ficarra, Danilo Cataldo, Matteo Schiera e Anna Rosa Romancino. A Erice l’ultimo saluto a Cippineri, conducente dell’altra automobile coinvolta nell’impatto.