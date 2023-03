Furti delle tabaccherie di Misilmeri, arrestato un palermitano

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto della criminalità predatoria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del riesame di Termini Imerese, per furto aggravato continuato in concorso nei confronti di un 35enne Palermitano, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento è scaturito da una complessa e articolata attività d’indagine avviata lo scorso agosto, nei confronti di una banda dedita ai furti in danno di attività commerciali ubicate all’interno delle aree di servizio della provincia Palermitana.

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire le dinamiche criminali del gruppo, attraverso l’analisi e la comparazione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza e l’esaltazione delle impronte papillari lasciate di volta in volta nei luoghi interessati, fornendo un quadro complessivo delle responsabilità emerse a carico dell’odierno indagato.

La banda è risultata dedita alla commissione di furti in danno di esercizi pubblici, sia attraverso la tecnica della c.d. “spaccata”, che tramite la classica forzatura di porte e finestre; una volta all’interno delle attività commerciali, i malfattori s’impossessavano di tabacchi e biglietti delle principali lotterie i cui montepremi, in caso di vincita, venivano puntualmente riscossi.

Sono in corso ulteriori indagini allo scopo di risalire all’identificazione degli altri componenti della banda.