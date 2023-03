Dramma in Sicilia, scoppia incendio in casa e donna muore carbonizzata

Una terribile tragedia ha colpito la cittadina di Antillo, nel Messinese, la scorsa notte. Iole Bongiorno, una 80enne residente nella zona, è morta nell’incendio della sua abitazione.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe divampato intorno alle due di notte e sarebbe stato segnalato dai vicini di casa ai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e cercare di salvare la donna, ma purtroppo è stato troppo tardi. L’abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme e i soccorritori hanno fatto tutto il possibile per limitare i danni alle case vicine. La zona è stata transennata per consentire le indagini dei carabinieri e degli esperti della squadra antincendio.

La notizia della morte di Iole Bongiorno ha scosso profondamente la comunità di Antillo, che ha espresso il suo cordoglio per la sua scomparsa avvenuta in modo così tragico. La signora era molto conosciuta e apprezzata nella zona per la sua gentilezza e disponibilità. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.