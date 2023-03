Morte di Federica Tarallo a Monreale, denuncia ai Carabinieri: disposta l’autopsia

Monreale è scossa dalla morte di Federica Tarallo, una giovane di 27 anni che si è spenta all’ospedale Villa Sofia di Palermo, cinque giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina all’ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi. La morte della giovane ha suscitato grande indignazione tra chi la conosceva, una notizia che è stata ripresa da varie testate regionali ma anche numerosi giornali nazionali.

Ora la sua famiglia e la comunità locale chiedono chiarezza sui fatti che hanno portato alla tragedia. Da ambienti vicini alla famiglia si sa che Federica Tarallo sarebbe arrivata all’ospedale Villa Sofia con un quadro clinico già compromesso dopo aver dato alla luce la sua bambina a sette mesi di gravidanza. Mancavano ancora parecchi giorni per completare la gestazione. Ora la famiglia vuole vederci chiaro e ha chiesto alla magistratura di fare chiarezza aprendo un’ndagine sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane madre. La denuncia è stata presentata sabato ai Carabinieri che hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche.

Al momento, non sono in programma i funerali di Federica cui corpo si trova all’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo dove dovrà essere eseguita l’autopsia. La famiglia e la comunità di Monreale sono unite nel dolore per la scomparsa della giovane donna.

Resta ora da attendere gli esiti delle indagini in corso, al fine di fare luce su quanto accaduto e, eventualmente, individuare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. In ogni caso, l’evento tragico ha sconvolto la vita della comunità di Monreale e ha spezzato il sogno di Federica di essere una mamma.