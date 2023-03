La tragedia e la denuncia, muore una bambina di 4 anni

La morte di una bambina al centro della denuncia dei genitori che adesso vogliono vederci chiaro e risalire alle possibili responsabilità per la tragedia.

La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte di una bambina di quattro anni, originaria di Sambuca di Sicilia, deceduta nelle scorse ore all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ della cittadina in provincia di Agrigento.

I genitori della piccola, ipotizzando lacune nel trattamento sanitario, si sono presentati dai carabinieri e hanno denunciato l’accaduto chiedendo di far luce sulle cause della morte. La tragedia si è consumata in poche ore. Secondo una prima ricostruzione la bimba, accompagnata da mamma e papà in ospedale, aveva la febbre alta. È stato così disposto l’immediato ricovero nel reparto di pediatria dove però, poco dopo, il quadro clinico della piccola è peggiorato fino al decesso. La procura di Sciacca ha così aperto l’inchiesta disponendo l’autopsia sulla bambina