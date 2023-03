Botta di fortuna per un palermitano che centra il “5” al SuperEnalotto

Botta di fortuna per un fortunato palermitano che ha centrato un 5 al Superenalotto ed è grande feesta nella ricevitoria in cui è avvenuta la preziosa vincita di oltre 74 mila euro.

Così a Palermo viene registrata un’altra maxi vincita. È successo nell’ultimo concorso di ieri, 28 marzo 2023. Il fortunato giocatore che è riuscito a centrare il “5” si è aggiudicato per la precisione 74.187 euro. La giocata è stata effettuata nella tabaccheria Mannino, in piazza Leoni, al civico 42.

La combinazione vincente è stata 42, 52, 62, 64, 76, 79, J 55, SS 56.

Non è la prima volta che la dea bendata bacia un cliente di questa tabaccheria. Lo scorso ottobre infatti era stata messa a segno una vincita di 135 mila euro, sempre con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di ieri sera non è stato centrato nessun 6 o 5+1. In tutto sono stati tre i fortunati che hanno centrato il 5 vincendo oltre 74 mila euro (le altre due giocate vincenti, oltre Palermo, sono state realizzate a Milano. Il jackpot del SuperEnalotto sale a 9 milioni di euro.