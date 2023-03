Tragedia a Monreale, 27enne partorisce e muore dopo 5 giorni di agonia

Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo. Federica Tarallo, una giovane mamma di soli 27 anni, ha perso la vita cinque giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina, Rebecca, al settimo mese di gravidanza. La causa della morte sono state le gravissime conseguenze successive al parto che purtroppo non hanno lasciato scampo alla ragazza.

Federica, alla quale era stata diagnosticata la morte cerebrale già venerdì scorso, era stata tenuta in vita solo dal battito del cuore fino alla sua dipartita all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La notizia è stata confermata dalla famiglia stessa. Prima il ricovero all’ospedale Ingrassia, poi a Villa Sofia dove i medici hanno dichiarato la morte cerebrale dopo 5 giorni.

La comunità monrealese si è stretta attorno alla famiglia fin da venerdì, cercando di dare conforto a parenti ed amici in questo difficile momento. Federica era molto conosciuta nella cittadina normanna, soprattutto per via del lavoro dei suoi genitori Marcello e Rosi Basile, rispettivamente collaboratore scolastico e assistente igienico-sanitaria nella scuola Antonio Veneziano, frequentata da migliaia di studenti nel corso degli anni. Il marito Nicolò Bruno svolge invece la carriera militare, mentre la sorella Monica lavora presso la scuola di Santa Teresa di Monreale.

La morte di Federica ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che piange la perdita di una ragazza dolce e premurosa, che voleva portare a compimento la sua gravidanza e mettere al mondo la sua figlioletta. Rebecca dovrà crescere senza la sua mamma, ma avrà l’affetto della sua famiglia e di una comunità intera che non dimenticherà mai Federica Tarallo.