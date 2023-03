Tamponamento a catena a Villabate, autostrada paralizzata e auto incastrate

Traffico paralizzato a causa di un incidente a catena avvenuto questa mattina sull’autostrada A19 in direzione Palermo.

A scontrarsi, all’altezza dell’uscita che da Villabate porta nel capoluogo siciliano, sono state quattro autovetture. L’incidente stradale che ha paralizzato l’ultimo tratto di A19 è avvenuto intorno alle 8 del mattino in un punto nevralgico per la circolazione, soprattutto in orario di punta.

A causa del tamponamento a catena il traffico è andato in tilt, con fortissime ripercussioni anche in direzione Messina per via del congestionamento della rotonda di Villabate che fa da nodo alle uscite autostradali.

Fortunatamente, come confermato dall’Anas, nessuno tra le persone che si trovavano nei mezzi coinvolti risulta ferito.