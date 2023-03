Paura alla Posta di Boccadifalco, rapinatore punta coltello alla direttrice

Paura alla posta di Boccadifalco, rione di Palermo. Un uomo a volto coperto ha fatto irruzione nell’ufficio postale puntando un coltello contro la direttrice dell’ufficio e facendosi consegnare poco meno di 100 euro. Dopo aver preso i contanti, il rapinatore si è allontanato facendo perdere le tracce.

I dipendenti dell’ufficio hanno immediatamente lanciato l’allarme e subito sono intervenuti i Carabinieri. Anche Nicola Arduino, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e titolare di un Caf della zona, ha assistito alla scena e ha chiamato anche lui le forze dell’ordine. Alcuni clienti che erano in fila in quel momento si sono sentiti male per la paura.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Altarello, che hanno raggiunto l’ufficio postale poco dopo l’accaduto, il rapinatore si sarebbe avvicinato al bancone con l’arma già estratta. La direttrice dell’ufficio postale è stata costretta a cedere i soldi.

Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che ha ripreso l’assalto e alcuni testimoni hanno fornito una descrizione dell’aggressore e altri dettagli che potrebbero presto portare alla sua identificazione.

“Boccadifalco è terra di nessuno, serve un maggiore controllo del territorio”, alha detto Arduino che ha lanciato un appello alle autorità locali affinché si impegnino maggiormente nella prevenzione e nel mantenimento dell’ordine pubblico.