Due famiglie distrutte a Custonaci, il testimone, “Quell’auto sbandava e andava a zigzag”

E’ ancora un mistero la causa che ha portato alla strage di Custonaci, con 6 persone che hanno perso la vita e una che lotta in ospedale tra la vita e la morte. L’incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada provinciale 16 tra Custonaci e San Vito Lo Capo è ancora sotto l’analisi degli investigatori coordinati dalla procura di Trapani che indaga per competenza territoriale.

Quattro uomini e due donne hanno perso la vita. L’unica superstite della tragedia, Maria Pia Giambona di 34 anni, viaggiava sull’Alfa 159 assieme a Vincenzo Cipponeri di Custonaci. Al momento è nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Trapani e sta lottando tra la vita e la morte. La donna ha diverse fratture e la prognosi è attualmente riservata.

Poco ancora si sa con certezza sull’incidente di Custonaci. Un impatto violentissimo avvenuto alle 19 di domenica 26 marzo. Due i veicoli coinvolti: un Doblò Fiat e un’Alfa 159. Il primo stava per raggiungere la strada statale 187 e a bordo c’erano due famiglie residenti a Carini: Matteo Cataldo, la moglie Maria Grazia Ficarra e il figlio Danilo Cataldo. Con loro i cugini Matteo Schiera e la moglie Anna Rosa Romancino. Stavano ritornando da una gita a Custonaci. A bordo dell’Alfa 159, che arrivava da Valderice e andava verso Custonaci, c’era, invece, Vincenzo Cipponeri, in compagnia di Maria Pia Giambona. L’incidente sarebbe potuto essere ancora più grave. Fino a pochi minuti prima sulla Alfa Romeo c’era anche uno dei tre figli di Cipponeri, un bambino di nove anni, che per fortuna era stato lasciato a casa della madre, a Valderice.

Gli investigatori e la Procura di Trapani non si sbilanciano sulle cause dell’incidente. I testimoni che hanno assistito allo scontro raccontano che 300 metri prima dell’impatto frontale l’Alfa 159 aveva cominciato a sbandare. Zigzagando a destra e a sinistra a velocità sostenuta è piombata sulla Doblò che, invece, viaggiava a 70 km orari, forse anche meno in quel momento. Il conducente del Doblò forse non ha avuto neppure il tempo di realizzare quanto stava per accadere. L’Alfa 159, dopo l’impatto, è volata letteralmente sopra la Doblò schiacciandola. Ha poi fatto testacoda terminando, la propria corsa poco più avanti del Doblò, che intanto era finito sul guardrail, completamente distrutto. Al suo interno, tra le lamiere contorte, due famiglie ormai prive di vita.

Sul luogo dell schianto gli investigatori non hanno rilevato alcuna frenata da parte dei mezzi coinvolti. Un fatto che potrebbe confermare quanto sostenuto: chi era nelle auto non ha fatto in tempo a frenare, sarebbe avvenuto tutto in pochi istanti. I periti nominati dalla procura di Trapani si occuperanno adesso di eseguire gli accertamenti sulle auto che sono state poste sotto sequestro. È stata anche disposta l’autopsia sui corpi dei due conducenti delle due auto di cui sono rimaste poche lamiere accartocciate. Intanto la città di Carini e di Custonaci da dove provenivano le due famiglia distrutte, sono sconcertate e addolorate per quanto avvenuto.