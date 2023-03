Consigliera comunale rimprovera palermitano che butta rifiuti e viene minacciata (VIDEO)

Chiede a un palermitano di non gettare i rifiuti per terra e viene minacciata. La vittima è Giulia Argiroffi, consigliere comunale di Palermo, minacciata perchè stava filmando un palermitano mentre abbandonava rifiuti per strada. La rappresentante del gruppo Oso in consiglio comunale ha poi pubblicato sui social alcune immagini in cui mostra l’uomo mentre abbandona due sacchetti in via Valverde, nella zona di via Roma.

Nel video si vede la Argiroffi chiedere di non buttare i rifiuti ma l’uomo, dopo aver reagito male, ha abbandonato ugualmente i sacchetti e si è allontanato imprecando. “Ti spacco il telefono”. “Ho chiesto a questo uomo di non buttare la spazzatura in mezzo alla strada davanti alla scuola – ha scritto il consigliere comunale su Facebook -. Lui mi ha aggredita, minacciata, spaventato mio figlio e poi ha lanciato i sacchetti della sua spazzatura per strada ed è scappato”.