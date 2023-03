L’economia del futuro passa per i megatrend. E lo spiega un siciliano

Per fare investimenti e capire dove sta andando il mondo, occorre intercettare i grandi temi dell’economia globale, quelli in grado di sviluppare la società di oggi. Stiamo parlando dei megatrend, ovvero le strade economiche principali che accumunano ogni parte del pianeta.

A spiegarlo è stato, in questa intervista a Forbes , Riccardo Di Stefano, siciliano classe 1986, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal 2020. La sua ricetta di rinnovamento per superare le difficoltà del presente è questa: rafforzare le famiglie a basso e medio reddito, liberare le donne con misure economiche e non, superare le distinzioni di genere, riformare le politiche di lavoro e investire su tutto il percorso di vita professionale, dall’università alla formazione. “È la nostra visione per costruire una società che progredisce su basi economiche e sociali più solide ed eque – ha spiegato – Dobbiamo quindi scardinare nuove trappole della dipendenza in materie prime e tecnologie. Non possiamo più ignorare la nostra posizione di svantaggio tecnologico rispetto a Stati Uniti e Cina. Sia l’attualità geoeconomica che i megatrend globali richiedono un cambio di passo rapido e deciso nella direzione di un forte sviluppo tecnologico”.

Eccola la parola chiave, il nodo della questione. Ma entrando più nel pratico, cosa sono i megatrend? A spiegarlo è Moneyfarm . Il suo significato letterale indica le tendenze di grande portata, ovvero tutti i fenomeni globali che spiegano dove sta andando il mondo e quale sarà la società del futuro. Un megatrend, ad esempio, è quello dell’IA, l’Intelligenza Artificiale, tecnologia sempre più importante in tantissimi ambienti della nostra economia. I megatrend sono quelle tendenze in grado di cambiare radicalmente e in maniera irreversibile la società, l’ambiente e il nostro modo di vivere.

Per fare altri esempi un megatrend è quello dell’automazione (e gli investimenti in questo campo sono appannaggio del fondo irlandese L&G Robo Global Robotics) oppure le smart cities, spazi sostenibili con servizi all’avanguardia e accessibili a tutti i cittadini. Attenzione però a tutto quello che è legato alla sanità, anzi per dirla con un termine inglese allo “healtcare”. La società che ci ha lasciato in eredità il Covid 19, infatti, è sempre più attenta a salute, farmaci e assistenza. Investire in questo settore allora può essere la mossa giusta.