Forti raffiche di vento provocano danni disagi a Palermo e provincia

Disagi a Palermo e provincia per il forte vento che si sta abbattendo nel corso delle ultime ore. Sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo per il forte vento che sta sferzando tutta la provincia.

I pompieri sono intervenuti su una canna fumaria nella zona della stazione centrale di Palermo. Il vento ha creato qualche problema di stabilità e sono stati chiamati i pompieri del Soccorso Alpino Fluviale.

Un palo dell’illuminazione è caduto su un’auto in via Maurolico. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e il palo e verificato la stabilità degli altri pali. I pompieri stanno intervenendo su vari interventi per pannelli pubblicitari pericolanti e alberi su strada.

Diversi interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Palermo per la presenza di rami caduti lungo le strade oppure cornicioni che si sono staccati da alcuni immobili. Continua l’allerta per il forte vento che andrà avanti per tutta la serata di oggi