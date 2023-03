Morto 23enne, ancora lacrime in Sicilia per Filippo Milone

Tragedia della strada questa mattina nella valle dell’Alcantara. Un giovane motociclista di Barcellona Pozzo di Gotto, Filippo Milone, di 23 anni, è morto dopo aver centrato in pieno il guard rail lungo la strada provinciale 1 in territorio di Malvagna.

Secondo le prime informazioni, il giovane ha improvvisamente perso il controllo della sua moto e il violento impatto con la barriera di protezione è risultato fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. La Strada provinciale 1 è rimasta chiusa diverse ore.

La notizia ha sconvolto il Comune dove la famiglia, che abita nel quartiere Portosalvo, è conosciuta e stimata.

La seconda vittima in Sicilia in poche ore. Ieri a Palermo è morto Gabriele Aserio, 18 anni. Il suo scooter si è schiantato in viale Strasburgo, via del centro del capoluogo siciliano, contro un albero. Il corpo del giovane sarà sottoposto ad autopsia e sono in corso indagini per capire se l’incidente possa essere stato provocato da un’auto pirata.