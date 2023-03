Inferno della strada a Custonaci, identificate le 6 persone morte

Un inferno, una vera e propria tragedia della strada ha scosso la Sicilia nel tardo pomeriggio di oggi. Sono sei le persone morte in gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 6 a Custonaci, in provincia di Trapani. Una giornata di sole che si è trasformata in un dramma per due famiglie coinvolte nello schianto tra due auto una Fiat Doblò ed un Alfa Romeo 159. Una persona è rimasta gravemente ferita.

A bordo del Doblò tutti di Palermo Matteo Cataldo, 70 anni, Palermo, Maria Grazia Ficarra, 67 anni, Palermo, Matteo Schiera, 72 anni, Danilo Catalfo, 44 anni, Anna Romancino 69 anni. In rianimazione Maria Pia Giambina di Erice 34 anni di Erice era a bordo della 159.

Lo schianto è avvenuto sul rettilineo di Lentina, che dalla 187 porta a Custonaci. Si è trattato di uno scontro frontale tra i due autoveicoli. Sono in corso le operazioni da parte di 2 squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.

I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco visto che le due vetture si sono ridotte in un ammasso di ferraglie. L’allarme è scattato intorno alle 19.