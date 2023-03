Una vita spezzata a 18 anni, Gabriele e i sogni interrotti da un incidente

Lacrime e dolore a Palermo per la morte del giovanissimo Gabriele Aserio. Questa mattina presto in viale Strasburgo a Palermo la sua vita si è spezzata a causa di un incidente col suo scooter in una dinamica ancora da chiarire. Una notizia che ha scosso la città.

L’incidente porterebbe essere stato provocato da un veicolo pirata che ha tagliato la strada allo scooter che nella caduta è finito contro un albero. A bordo del veicolo a due ruote c’era anche l’amico di 17 anni rimasto ferito e portato a Villa Sofia. Stavano per arrivare a casa che si trovava a poche centinaia di metri.

Un dolore atroce. Il ragazzo, 18 anni, era un appassionato e promettente calciatore. E nel momento del ricordo, l’associazione sportiva culturale dilettantistica Progetto Interschool pubblica un post commemorativo.

“Purtroppo annunciamo la tristissima e straziante notizia che ci ha lasciato Gabriele Aserio a seguito di un incidente”, Questo il messaggio su Facebook dell’associazione dove Gabriele Asaro passava parte del suo tempo libero. “Siamo sconvolti e senza parole – si legge ancora – Ha giocato per anni con noi, non si perdeva un evento, a volte ricoprendo anche il ruolo di Capitano. Il calcio era la sua passione e si faceva ben volere da tutti”.

Il post prosegue: “Ha giocato sia in Serie A sia in B1, dove ha vinto pure un pallone d’oro nella scorsa fase Apertura, “per non parlare di quanti ricordi negli All Night e All Day in cui giocava sempre”. Oggi rinviate le gare dei Divano Kiev in cui ha giocato per anni e degli Itas dove giocava quest’anno. In tutte le altre gare sarà effettuato un minuto di raccoglimento prima di ogni gara”. Anche il Rotary Club Costa Gaia ha voluto ricordare il ragazzo porgendo la propria vicinanza ai genitori, il papà Antonio Aserio (noto architetto) e la mamma Maria Rita.

Gabriele Aserio si trova adesso nella camera mortuaria dell’ospedale Policlinico di Palermo. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.