Ragazzo di 18 anni muore a Palermo, lo schianto in viale Strasburgo

Tragedia a Palermo dove ha perso la vita un giovane di soli 18 anni, Gabriele Aserio, nel corso di un drammatico incidente stradale avvenuto stanotte in viale Strasburgo.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 4:30 ma, per cause ancora da accertare un giovane di 18 anni è morto dopo che il ciclomotore su ci viaggiava si è schiantato contro un albero. Grave anche un altro giovane di 17 anni che è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. Al Pronto soccorso è stato ricoverato in codice rosso. Al momento versa in gravi condizioni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del ragazzo e trasportato il ferito in ospedale. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale che sta verificando se l’incidente possa essere stato causato un’auto pirata.