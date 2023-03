Occupano villa per 30 anni, vengono sfrattati e la demoliscono: proprietario in lacrime

Occupano una villetta per 30 anni senza mai pagare affitto. Dopo anni di battaglie legali, il proprietario ottiene l’ordinanza di sgombero ma gli occupanti, il giorni prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario, salgono su una ruspa e demoliscono l’intera abitazione. Ha dell’incredibile quanto avvenuto a Mazara del Vallo.

Una vicenda di minacce, violenza e sopraffazione quella che arriva dalla cittadina in provincia di Trapani dove per 30 anni una famiglia ha occupato in modo del tutto abusivo l’immobile che si era impegnata a comprare non versando però mai il becco di un quattrino. Dopo essersi affidato alla giustizia e aver ottenuto l’ordine di sgombero, il proprietario però ha perso tutto: chi occupava la casa ha risposto infatti in un modo del tutto inaspettato. Il giorno prima dello sgombero, hanno demolito la casa, lasciando il proprietario nella disperazione e solo con una montagna di sfrabbricidi. Una storia di minacce ma anche di prolungata prepotenza ai danni di una famiglia che con tanti sacrifici aveva costruito una casa che dei tipi decisamente poco raccomandabili hanno letteralmente distrutto.

“Abitano qui dal 1992 senza mai pagare – dice il proprietario in una intervista a Tp24 -, abbiamo fatto quattro cause, tutte vinte; abbiamo fatto richiesta di sgombero. Il 17 dovevano lasciare la casa e il 16 l’hanno buttata a terra. Una vicina mi ha telefonato dicendomi che stavano buttando la casa a terra e abbiamo chiamato i carabinieri. Io soldi per ricostruirla non ne ho, ora mi devono restituire la casa. È assurdo che nel 2023 succedano queste cose, la casa è il frutto del mio sudore”. Ora chi ha demolito la casa è stato denunciato. Si tratterebbe di persone che hanno alle spalle diversi precedenti, anche legati alla criminalità organizzata.