Messina Denaro protagonista di una serie tv, il film sarà girato in estate

Una miniserie su Matteo Messina Denaro, sulla sua ascesa, la sua carriera criminale, fino alla sua la cattura da parte dei Ros. L’opera sarà realizzata in due puntate dal produttore Pietro Valsecchi per la sua nuova società Italent. Il produttore è al lavoro, anche di scrittura con Pasquale Scimeca: “La sceneggiatura – dice all’ANSA – è già in fase molto avanzata e così il lavoro di casting. Abbiamo già individuato il protagonista, ma lo annuncerò quando avrà firmato. Siamo pronti a girare in estate per portare sugli schermi la miniserie a inizio 2024.”

Valsecchi sottolinea che “Non si tratterà di un instant movie perché l’arresto di Messina Denaro lo scorso gennaio ha soltanto accelerato lo sviluppo di un progetto su cui ragionavo da tempo e mi ha fatto trovare la chiave giusta per raccontare la parabola criminosa del boss e le indagini dei carabinieri del ROS che hanno portato al suo clamoroso arresto”.