La siciliana Diletta Leotta in dolce attesa: «Esplodiamo di gioia»

Arriva la cicogna, la giornalista e presentatrice televisiva siciliana Diletta Leotta è in dolce attesa. «Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”. Così Diletta Leotta sceglie Instagram e un video romantico per annunciare il suo stato di gravidanza.

La Leotta, catanese, volto della piattaforma di streaming sportivo Dazn, ha pubblicato un video sui social che la ritrae in compagnia del proprio compagno, il portiere tedesco Loris Karius, che la abbraccia mentre lei si commuove. E il messaggio è piano di amore.

«Soon well be three! (Presto saremo in tre!)», scrive ancora la Leotta, annunciando così di aspettare un bambino.

Al post Instagram della siciliana sono stati moltissimi i commenti e i like al post, tra cui quelli dell’ex calciatore Ciro Ferrara, dell’attrice Chiara Francini, l’ex miss Italia Eleonora Pedron, la showgirl laura Barriales. Elodie è stata tra la prime a felicitarsi con tre iconcine affettuose, mentre Elettra Lamborghini ha postato un “Tantiiii auguriiiiii” seguito da baci. Poi i tantissimi cuori di Chiara Francini, quelli di Ludovica Comello accompagnati da un “DILEEEEEEEEEE!!!!” e quello di Francesco Arca.