Tragedia sul lavoro, muore operaio in un cantiere colpito da una pressa

Giacomo Marcimino, 53 anni, è l’ennesima vittima di una tragedia sul lavoro che si verifica in Sicilia. Marcimino è morto a Messina.

La tragedia si è consumata nella tarda mattina nella zona di Maregrosso in un’area privata. Il 53 enne Giacomo Marcimino sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto pesante, forse una pressa, mentre questa stava per essere caricata su di un tir. Subito l’operaio è stato soccorso, poi la corsa disperata verso l’ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta e sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato. Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e delle volanti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche il magistrato di turno.

La salma è già stata trasferita al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina. Giacomo Marcimino lascia la moglie e una figlia.