Palermitanto si barrica in casa con i genitori e minaccia di farsi esplodere

Momenti di terrore a Palermo per un uomo che si è barricaro in casa e ha minacciato di farsi esplodere. La vicenda a Brancaccio. Come riporta Palermo Today, un uomo di 40 anni ha seminato il panico nella zona di Corso dei Mille.

L’appartamento è stato circondato da forze di polizia e vigili del fuoco dopo che l’uomo si è barricato in casa minacciando di far saltare tutto. Sul posto è intervenuto il poliziotto negoziatore che, con una attenta attività di persuasione, ha evitato il peggio convincendo l’uomo e riuscendo a evitare il dramma.

L’uomo si era chiuso in casa con i genitori e vuole farsi saltare in aria. É partita la segnalazione al 112 e l’arrivo della polizia. Intanto i genitori riuscivano a fuggire. Come detto, provvidenziale è stato l’intervento del poliziotto negoziatore. Alla fine il facinoroso è stato portato in ospedale dove sarà sottoposto ad accertamenti.