Tragedia al calcetto, 49enne si accascia e muore

Accusa un malore mentre gioca a calcetto e si accascia al suolo. Per lui non c’è stato niente da fare: Vincenzo Re, 49 anni, è deceduto in un campetto di calcio nel quartiere di San Leone, ad Agrigento.

I soccorsi sono stati immediati dopo che l’uomo si è sentito male perdendo i sensi, ma purtroppo inutili. L’uomo è deceduto prima di arrivare all’ospedale San Giovanni di Dio. Increduli i compagni di gioco che hanno assistito inermi alla tragedia.

Vincenzo era una persona conosciuta nella città dei Templi. Era figlio e fratello di noti avvocati del foro di Agrigento, amante dello sport e del calcio amatoriale dove amava giocare tra i pali, tifosissimo dell’Akragas che amava seguire in curva.

La morte di Vincenzo Re segue, in 24 ore, la morte, altrettanto per un malore improvviso, di Davide Licata, 12 anni, morto a Favara la sera di martedì nella palestra della scuola “Guarino”, in via Capitano Basile, durante un allenamento di basket.