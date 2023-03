Sorpresi a rubare pezzi da Smart in via Basile a Palermo, un arresto e caccia al complice

Un giovane palermitano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato due soggetti intenti ad armeggiare su un’autovettura smart in sosta in via Ernesto Basile. Uno dei due soggetti era completamente disteso a terra sotto la macchina mentre l’altro manipolava un arnese sul paraurti posteriore.

I due giovani, accortisi della presenza degli agenti, si sono dati a una precipitosa fuga nelle vie limitrofe. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due fuggiti mentre il secondo è riuscito a scappare. Gli accertamenti successivi hanno confermato che il paraurti posteriore era stato danneggiato e che un seghetto elettrico era stato trovato nelle adiacenze dell’autovettura.

L’uomo arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità del complice.