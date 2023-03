Scoppia incendio in una friggitoria di via Maqueda a Palermo

Momenti di paura in via Maqueda a Palermo per l’incendio scoppiato in una frighitoria.

L’incendio di una friggitrice nella cucina della trattoria Al Capolinea di via Trabia 35 ha provocato questo pomeriggio una nube di fumo grigio che in pochi minuti ha invaso l’area pedonale di via Maqueda a ridosso di piazza Verdi e fortunatamente anche a cento metri dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute tre squadre sono temendo che l’incendio fosse più ampio.