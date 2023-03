Il palermitano Giuseppe Li Causi ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti

Un palermitano, e monrealese di adozione, ospite si Soliti Ignoti nei panni di un degli ignoti. È Giuseppe Li Causi, dipendente di una società privata di vigilanza ma conosciutissimo a Palermo e provincia e non solo per essere lo storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, celebri comici palermitani che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Giuseppe Li Causi è stato il primo ospite della puntata andata in onda sabato 18 marzo. I due concorrenti hanno indovinato subito il mestiere di Li Causi, vestito con una inequivocabile uniforme da vigilante. Una simpatica partecipazione per il palermitano che detiene anche un record per i tanti selfie scattati con altrettanti vip del mondo dello spettacolo. Un personaggio che i questi anni ha fatto tanto per portare in alto la figura di Franco e Ciccio, organizzando eventi, mostre e rassegne cinematografiche.

L’ultima iniziativa vede la proposta di intitolazione del cinema Imperia di Monreale, prossimo alla riapertura, al suo comico.

“È stata una bella esperienza partecipare come Ignoto a i Soliti Ignoti da Amadeus – ci dice Li Causi – ringrazio tutto lo staff Rai ed Endemol per la loro disponibilità e accoglienza calorosa”.