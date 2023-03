Incidente nel Palermitano, entra ape in auto e ragazza perde il controllo dell’auto che si ribalta

Entra un’ape in auto e una ragazza perde il controllo dell’auto che si ribalta su di un fianco. L’incidente è avvenuto a Ficarazzi, in provincia di Palermo, sul ponte del fiume Eleuterio.

Lo schianto per fortuna è stato senza gravi conseguenze per la giovane conducente di 31 anni dell’auto. Come detto, sembra che un’ape sia entrata dal finestrino della macchina, causando la perdita di controllo dell’auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio, che hanno rapidamente tirato fuori la ragazza dall’abitacolo. I sanitari del 118, poi, hanno prestato le prime cure alla conducente che non ha riportato gravi conseguenze.

La polizia, i carabinieri e il personale della polizia locale di Bagheria sono stati tutti chiamati sul posto per gestire la situazione. Il traffico nella zona é rimasto bloccato.