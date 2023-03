Uomo tenta suicidio perchè perde il lavoro, carabiniere libero dal servizio lo salva

Un carabiniere libero dal servizio è riuscito a sventare un tentativo di suicidio da parte di un uomo che ha tentato l’estremo gesto. Per fortuna la prontezza del miliare dell’Arma ha evitato il peggio.

La vicenda è avvenuta a Caltanissetta dove il militare, mentre transitava da via Rosso di San Secondo ha visto l’uomo penzolare dal ponte della scuola Giovanni Verga. All’occhio attento del carabiniere non è sfuggito quello che si stava realizzando sotto i suoi occhi ed ha raggiunto il 50enne. Dopo aver cercato di parlare all’uomo rassicurandolo, il carabiniere, nel frattempo raggiunto da un’altra persona, è riuscito a prenderlo in tempo facendolo così desistere dall’insano gesto. Intanto è arrivata anche una pattuglia di polizia e gli agenti hanno condotto l’uomo in Questura per tranquillizzarlo. Una volta negli uffici della Questura l’uomo avrebbe raccontato di un periodo di depressione scaturito da quanto accaduto a lavoro.

A quanto pare dopo un infortunio, proprio durante lo svolgimento delle sue mansioni, si sarebbe infortunato un braccio tanto che è stato emesso certificato medico per la temporanea inabilità al lavoro per sei mesi. La società per cui lavora però lo avrebbe sospeso senza riconoscere alcuna paga. L’uomo ha spiegato che il suo desiderio era quello di lavorare anche con una mansione meno faticosa, visto che al momento non è in grado di utilizzare il braccio. Ma a quanto pare le sue richieste sarebbero rimaste inascoltate.