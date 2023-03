A 81 anni vola da un albero e muore mentre fa giardinaggio

Si chiamava Vincenzo Giurdanella, la sua vita si è interrotta in modo tragico dopo una brutta caduta da un albero. Una tragedia è avvenuta ieri in tarda serata.

Teatro del dramma è Vittoria, nel Ragusano. Vincenzo Giurdanella, di 81 anni, è morto in seguito ad una caduta mentre stava facendo dei lavori di giardinaggio nel terreno della sua casa di via Alberto Sordi, una strada che da Vittoria porta ad Acate. Mentre era arrampicato in un albero, forse un malore o un piede messo male, l’uomo è caduto.

Nonostante l’età, racconta chi lo conosce, era un uomo molto attivo: amava prendersi cura delle piante e dei suoi agrumi sui quali praticava egli stesso gli innesti. Giurdanella prima della pensione era un operaio metalmeccanico in una fabbrica e da sempre aveva il pallino per la tecnologia. In paese in tanti lo chiamavano per lavori o consigli, visto che oltre a saper svolgere tanti lavori era in grado di costruire macchinari. Di recente aveva creato un piccolo trattore per le siepi.

L’81enne in seguito alla caduta è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria dove però, dopo poche ore, è deceduto per un trauma riportato al bacino che gli ha causato una fatale emorragia. I funerali dell’uomo si svolgeranno domani 18 marzo alle ore 15.45 presso la chiesa Madonna Assunta di Vittoria.