Tentato femminicidio a Palermo, l’ex marito si consegna ai Carabinieri

Si è consegnato ai carabinieri Giuseppe Consumare di 52 anni, l’uomo che ha cercato di uccidere l’ex moglie in una casa del quartiere Alterello con un grosso coltello. L’uomo si è presentato in caserma e consegnato ai militari. Adesso sono in corso gli adempimenti per valutare la posizione dell’uomo e gli eventuali provvedimenti della procura.

L’uomo è stato accusato dalla moglie di tentato omicidio avvenuto all’interno della casa coniugale due giorni fa quando la donna si è recata nell’appartamento per prendere degli oggetti secondo quanto ha raccontato. All’interno della casa la donna avrebbe subito una Brutale aggressione dalla quale sarebbe sfuggita soltanto grazie alle urla e al baccano che hanno attirato l’attenzione dei familiari i quali una volta giunti all’interno dell’appartamento hanno bloccato la furia dell’uomo. Una ricostruzione tutta da confermare dalle indagini della procura affidate ai carabinieri.

La donna è arrivata all’ospedale Ingrassia del quartiere Rocca Mezzo Monreale con una serie di ferite sparse in tutto il corpo per i quali i medici hanno applicato circa 80 punti di sutura. La donna sarebbe viva soltanto per un miracolo essendo riuscita a parare i colpi infertilità con le mani.

I due coniugi si erano separati lo scorso Natale ma secondo quanto trapela lui non avrebbe mai accettato la separazione punto dopo l’arrivo in ospedale della donna e la conseguente denuncia sono scattati il codice rosso e la ricerca dell’uomo.