Per le strade di Misilmeri tre defibrillatori acquistati grazie a imprenditori locali

A Misilmeri tre dispositivi salvavita saranno piazzati per le strade della città. Ieri pomeriggio, il Sindaco Rosario Rizzolo, insieme al Vicesindaco Agostino Cocchiara e all’Assessore Sabrina Amodeo, ha consegnato al Comune di Misilmeri tre nuovi defibrillatori. Grazie all’iniziativa “Salva una vita”, promossa dagli imprenditori locali, il progetto ha raccolto i fondi necessari per l’acquisto degli apparecchi, che saranno installati in punti strategici del territorio.

Il primo defibrillatore sarà posizionato in Piazza Comitato, il secondo a fianco della Caserma dei Carabinieri e il terzo dinanzi alla Farmacia Moschitta, che lo ha acquistato. I dispositivi sono di ultima generazione, molto intuitivi e dotati di audio guida, facilitando così il loro utilizzo da parte di chiunque.

L’Assessore Sabrina Amodeo, che ha coordinato l’iniziativa, ha fatto sapere che diversi dipendenti comunali hanno seguito un corso di formazione specifico per il soccorso e l’utilizzo dei defibrillatori. Inoltre, saranno installati dieci pannelli in diverse zone del paese che indicheranno la presenza dei defibrillatori. Ma non solo: sarà possibile scaricare un’applicazione che geolocalizzerà gli apparecchi, anche in altri comuni dove SARPIZ è presente, fornendo una mappa completa di tutte le posizioni degli apparecchi a disposizione per ogni emergenza.

Durante la cerimonia di consegna dei defibrillatori, il Sindaco Rizzolo e l’Assessore Amodeo hanno consegnato attestati di ringraziamento agli imprenditori locali che hanno generosamente partecipato all’iniziativa.