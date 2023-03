Panettiere palermitano tenta di uccidere la ex moglie, applicati 80 punti di sutura: caccia all’uomo

Sono ben 80 i punti di sutura applicati in tutto il corpo alla donna che stava per essere uccisa dall’ex marito a Palermo. Un dramma che si è consumato in una casa di Altarello e che sol per pochi attimi non si è trasformato nell’ennesimo caso di femminicidio. La cronaca è cruda: un panettiere palermitano ha tentato di uccidere la ex moglie che si era presentata nella casa coniugale per prendere alcuni oggetti, pensando che l’ex non ci fosse. Invece l’uomo c’era e come, ha sorpreso infatti la donna alle spalle puntandole un coltello. Poi è iniziata la violenza con la vittima che è riuscita a parare i fendenti con le mani e che è riuscita a non farsi uccidere. Tante le ferite riportate.

Attimi di vero e proprio terrore sono stati vissuti dalla donna. Attimi concitati, interrotti solo da alcuni familiari che hanno sentito il baccano e le urla provenire dell’appartamento. Qualche attimo e la donna sarebbe stata uccisa. Uno dei familiari avrebbe bloccato il padre mentre la donna, 47 anni, usciva da casa, sotto choch e perdendo i sensi. L’uomo sarebbe poi riuscito a fuggire a bordo di uno scooter ma avrebbe le ore contate visto che polizie e carabinieri lo stanno cercando.

Poi la corso verso l’Ospedale Ingrassia. Qui la donna ha raccontato tutto agli investigatori che hanno attivato il Codice rosso. La vittima presentava varie ferite in tutto il corpo e i medici hanno dovuto applicare bel 80 punti di sutura. La donna, ascoltata a lungo nella caserma dei carabinieri dagli specialisti nei casi di codice rosso, è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa. Intanto è caccia all’uomo a Palermo. L’ex marito, che non avrebbe accettato la separazione con la 47enne avvenuta a Natale, è fuggito dopo l’inaudita violenza a bordo di uno scooter ma potrebbe avere le ore contate.