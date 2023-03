La sciarpa si incastra nel trapano, muore strangolato a 91 anni

Un incidente domestico, una morte atroce. Per Antonino Campo, 91enne di Acate, nel Ragusano, non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha perso la vita strangolato dalla sua sciarpa mentre l’anziano, ipovedente, stava lavorando con un trapano elettrico nella sua abitazione. .

Secondo le prime ricostruzioni, la sciarpa sarebbe finita tra gli ingranaggi dello strumento che stava utilizzando e si sarebbe attorcigliata talmente forte attorno al collo che l’uomo non ha più respirato. Questa appare al momento l’ipotesi più accreditata per spiegare la morte dell’uomo molto noto in paese dove vendeva legna.

Campo, che è sposato, quando si è verificato l’incidente era solo in casa. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 15 marzo alle 15,30, nella Chiesa Madre di Acate.