Drammatico incidente mortale a Terrasini: giovane automobilista perde la vita

Una notizia tragica ha scosso la comunità di Terrasini, in provincia di Palermo, questa notte. Un ragazzo di 29 anni, Denis Artemenko, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Calarossa, non lontano dal lungomare Peppino Impastato.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane automobilista, di origine ucraina, stava percorrendo la strada in direzione della rotonda quando avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il muro di un parco giochi per bambini. Nonostante i repentini soccorsi prestati dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti per liberare il giovane rimasto incastrato nelle lamiere accartocciate della macchina, non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata restituita ai familiari

L’incidente è stato molto violento e la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità intervenute. Tra le ipotesi formulate, quella di un malore al volante che avrebbe fatto perdere il controllo della macchina al giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire le cause dell’incidente. La comunità di Terrasini è rimasta sconvolta dalla notizia della morte di Denis Artemenko.