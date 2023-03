Tragico incidente a Palermo, Falsomiele prega per un 21enne in Rianimazione

Un giovane palermitano di 21 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo un violento incidente avvenuto nel rione Falsomiele, a Palermo. L’incidente si è verificato questa mattina in via Salvatore Carnevale. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un Honda Sh, in sella al quale c’era il ventunenne ora ricoverato in Rianimazione e un amico rimasto leggermente ferito, e una Smart guidata da una ragazza di 23 anni rimasta illesa.

Il ventunenne (M. A. le iniziali) si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un coetaneo quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro la parte posteriore della Smart guidata dalla ragazza, forse impegnata in una manovra per uscire da un parcheggio.

Nel violento impatto il giovane ha riportato delle contusioni polmonari, varie lesioni al volto e alla mano e una frattura scomposta del femore sinistro. Dopo il suo ingresso al pronto soccorso con il codice rosso il ventunenne è stato portato nella sala operatoria per un intervento di chirurgia ortopedica prima del trasferimento nel reparto di Rianimazione. Più lievi i traumi riportati dal coetaneo che viaggiava con lui sullo scooter.

Sull’incidente indaga la polizia municipale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e chiarire le responsabilità delle parti.