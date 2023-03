Fugge dall’Ucraina con moglie e figlioletto, è morto nel Palermitano in un incidente

Sono ore di dolore a Terrasini dopo il grave incidente stradale avvenuto la notte del 14 marzo in cui ha perso la vita un giovane di 29 anni. Parole di dolore quelle del sindaco della cittadina che si affaccia sul mare in provincia di Palermo che si unisce al coro commosso di condoglianze rivolte alla famiglia, rifugiatasi in Sicilia dopo essere scappata dalle bombe russe, colpita da un dramma nel dramma.

Il dramma stanotte a Terrasini

Era scappato dalla guerra in Ucraina con la famiglia ed è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Terrasini, nel Palermitano, finendo con la sua auto contro un muro. Denis Artemenko, 29 anni, era a bordo di una Hyundai quando ha perso il controllo del mezzo, andato completamente distrutto nell’impatto. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico hanno estratto dalle lamiere il giovane e i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’era più nulla da fare

Le parole di dolore del sindaco Maniaci

“Vogliamo stringerci attorno alla famiglia Armenenko – dice il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci – per la tragica e improvvisa scomparsa dell’amico Denys. Si, lo definisco amico perché abbiamo conosciuto Denys, sua moglie e suo figlio già l’anno scorso, tra le prime famiglie di ucraini che sono arrivate qui a Terrasini, fuggendo dagli orrori della guerra e da subito è nato un bel rapporto con la nostra comunità e con chi lo ha accolto. La notizia già ieri sera ci ha veramente rattristati e addolorati. Vogliamo ringraziare l’amico Peppe Zerillo e Alessandro Marinello che intervenuti per primi ieri sera sul luogo dell’incidente hanno provato a prestare i primi soccorsi. Facciamo le nostre condoglianze ai familiari e ci stringiamo come comunità accanto ai familiari di Denys per far sentire il nostro calore e la nostra vicinanza”.