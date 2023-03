Chiarimento tra fidanzatini finisce a coltellate tra famiglie palermitane, un ferito grave

Un chiarimento per una relazione finita tra due ragazzini è finita nel sangue a Palermo, nella zona di Tommaso Natale. Secondo quanto ricostruito, alcuni giovani, tra cui l’ex fidanzato e l’ex cognato, si sono incontrati la scorsa notte a Tommaso Natale nella zona di via Cardillo. L’incontro che doveva essere chiarificatore però è terminato nel peggiore dei modi: è finito con una rissa tra giovanissimi e un accoltellamento.

In particolare, l’incontro per mettere la pace doveva avvenire fra il giovane ex fidanzato e il cognato ma entrambi i contendenti erano accompagnati da altri giovani pronti a spalleggiarli. La discussione è degenerata prima in toni violenti, poi in offese sempre più pesanti. Alla fine è spuntato un coltello. A farne le spese è stato uno dei giovani che aveva semplicemente accompagnato uno dei contendenti.

Il ragazzo è stato raggiunto da due fendenti al fianco. Il ragazzo ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Villa Sofia dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici che stanno cercando di strapparlo alla morte.

Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta per rissa e per tentato omicidio dalla Procura di Palermo. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Palermo. Tutti i partecipanti alla rissa hanno tra i 18 e i 19 anni in base ai primi accertamenti eseguiti dalla Polizia di stato.