Tregedia a Palermo, un uomo trovato in casa morto da un mese

Un uomo morto da circa un mese trovati nel suo appartamento a Palermo. Un vero dramma della solitudine visto che la scoperta è stata fatta solo dopo che l’amministratore del condominio in cui viveva l’uomo non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Il cadavere dell’uomo, circa 74 anni, è stato trovato questa mattina in uno stabile di via Lanza di Scalea. Lo riporta Palermo Live. L’uomo viveva da solo in un appartamento del quarto piano. Il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto da circa 30 giorni.

Come detto, a lanciare l’allarme l’amministratore di condominio del palazzo che insospettito dalle mancata risposta dell’uomo sia al citofono che al telefono ha allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del Fuoco e la Polizia. Inutile l’intervento del 118. Sul posto anche il medico legale per stabilire le cause del decesso.