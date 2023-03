Gesto estremo di giovane siciliano, beve detersivo in videochiamata: è gravissimo

Beve detersivo in videochiamata con gli amici di Caltagirone, ora un 21enne versa in gravi condizioni in ospedale. Dietro al gesto ci sarebbe un tentativo di suicidio da parte del giovane che ora i medici stanno cercando di salvare.

Secondo quanto ricostruito, un giovane di 21 anni rischia di perdere la vita per un gesto che sembra essere un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando. Il 21enne di Caltagirone, nella notte fra sabato e domenica, si trovava in un residence in provincia di La Spezia quando, intorno alle 5 del mattino, ha chiamato alcuni amici siciliani in videochiamata per renderli partecipi di ciò che stava facendo.

Il giovane, a quel punto, avrebbe ingerito diversi decilitri di detersivo davanti alla videocamera. Dalla Sicilia è subito partita una telefonata alla polizia di Sarzana che si è recata immediatamente all’interno del residence. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno abbattuto la porta del monolocale.

Sul pavimento la vittima dell’estremo gesto era riversa a terra priva di conoscenza. I sanitari, giunti sul posto, hanno praticato manovre per liberare le vie aeree dal detersivo, ma le condizioni del ragazzo apparivano molto gravi e si è reso necessario il trasporto urgente in ospedale, dove attualmente il 21enne sta lottando fra la vita e la morte.

Sul caso la Procura di La Spezia ha aperto un’indagine. Si dovrà ricostruire se effettivamente il gesto del giovane sia stato un gesto volontario.