Lutto nel mondo della musica, è morto a Palermo Fabrizio Pezzino a soli 58 anni

La città di Palermo saluta uno dei suoi artisti poliedrici più amati: Fabrizio Pezzino. A soli 58 anni, Pezzino è morto dopo una lunga lotta contro un male incurabile.

Pittore, fotografo e musicista, Pezzino amava il jazz ma non si limitava a questo genere musicale. Con la sua batteria, si esibiva con varie formazioni in diverse strutture concertistiche, tra cui il teatro Civico di Sassari, il teatro Selinus di Castelvetrano e il Politeama di Palermo. Partecipava anche a diverse manifestazioni per l’UNICEF con il gruppo “Alma Jazz” e si esibiva regolarmente nei jazz club della città.

Ma non era solo un musicista. Pezzino era anche un pittore estroso, le cui opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. La sua arte era eclettica, come la sua personalità. Era un uomo che viveva di arte e la sua creatività si estendeva anche alla fotografia.

Sul web, amici, colleghi e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Pezzino. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità artistica di Palermo, dove era molto stimato e amato.