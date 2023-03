Pappa le va di traverso: bimba di 8 mesi muore dopo 6 giorni di agonia

Una bambina di 8 mesi, a cui era andata la pappa di traverso, è morta dopo sei giorni di agonia. La piccola è morta all’ospedale San Gerardo, a Monza.

La piccola, che ha avuto una crisi respiratoria, era ricoverata in reparto di Rianimazione. La morte risale al 4 marzo scorso, la notizia è stata confermata solo oggi, 11 marzo. La bimba viveva con la mamma a Brugherio, nel Monzese. Per la donna ora amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi.

“Un pensiero di vicinanza per la famiglia della piccola Bianca – si legge nella didascalia che accompagna la raccolta fondi – Anche chi non ti ha conosciuta, piccola, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione cosi difficile”.