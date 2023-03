Drammatico ritrovamento, un uomo morto da giorni in casa

Un uomo è stato trovato morto in casa, probabilmente morto da giorni. La tragedia a Licata, comune siciliano in provincia di Agrigento. Gli uomini della Polizia di Stato e della polizia locale sono intervenuti in una casa che si trova nel centro della cittadina, in via 24 Maggio.

All’interno dell’abitazione è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 75 anni. Alla base del decesso, che potrebbe essere avvenuto un paio di giorni fa, c’è molto probabilmente un malore. Lo sfortunato anziano viveva da solo e sarebbero stati alcuni vicini a lanciare l’allarme alle mancate risposte dell’uomo. Una volta entrati nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno ritrovato l’anziano ormai privo di vita e ne hanno constatato il decesso.

Il pensionato era riverso a terra, al centro della sua abitazione al terzo piano dello stabile. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di polizia i quali hanno avvertito il magistrato di turno in Procura ad Agrigento e il medico legale.