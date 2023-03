Incidente mortale in viale Regione Siciliana, travolta e uccisa una donna

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 21.30 in viale Regione Siciliana nei pressi dello svincolo di via Oreto, in direzione Catania. La vittima è una donna, che sarebbe stata investita da un’auto Hyundai e trascinata per più di 20 metri.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto quando la donna stava attraversando la strada, ed è stata travolta dall’auto che procedeva sulla Circonvallazione in direzione Catania. L’impatto è stato così violento che la vittima è stata trascinata per diversi metri prima di fermarsi.

Sul posto sono giunti immediatamente due ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e infortunistica per prestare soccorso alla vittima e ricostruire l’accaduto. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, la donna è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.