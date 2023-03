Un 45enne trovato morto nella casa della sorella, forse malore: disposta autopsia

Un uomo di 45 anni, A.M., è stato trovato morto nella casa della sorella in via Mare, a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Secondo le prime informazioni, i sanitari del 118 sono stati chiamati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo che era già privo di vita.

Al momento, gli investigatori stanno cercando di fare luce su quanto accaduto e di scoprire le cause della morte del 45enne. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e di trovare eventuali indizi sulle cause del decesso.

Per fare chiarezza sulla morte dell’uomo, la Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul cadavere. L’esame autoptico potrebbe fornire importanti indicazioni.