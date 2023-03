Sedicenne con sospetto proiettile in testa, sarebbe frammento osseo

Era stato portato in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta per la sospetta presenza di un proiettile di 7 mm all’interno del cranio dopo che si era recato al pronto soccorso di Licata con una ferita e un forte mal di testa, in realtà il corpo estraneo all’interno della testa del giovane c’era ma si tratterebbe di un frammento osseo.

Sarebbe così è stato svelato il mistero del giovane di Licata che ieri sera era arrivato lamentando un forte mal di testa e presentando una ferita al capo. Inizialmente i medici del pronto soccorso sospettavano si potesse trattare di un proiettile quindi avevano allertato le forze dell’ordine che, su disposizione della procura, avevano avviato le indagini.

Il giovane era arrivato in buone condizioni al pronto soccorso salvo poi aggravarsi repentinamente. Da qui la decisione di portarlo, dopo alcuni esami, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Alla fine l’oggetto che si pensava fosse un proiettile è risultato essere un frammento osseo. Il giovane ha raccontato in ospedale di essere caduto per questo aveva deciso di andare al pronto soccorso. Ora è in prognosi riservata.