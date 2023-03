Paura a Mondello, scoppia incendio un una villa

Ieri sera un incendio ha generato momenti di paura a Mondello, borgata marinara di Palermo. Attorno alle 22.15, i vigili del fuoco sono stati allertati per domare le fiamme che stavano imperversando all’interno di una villa in via Tolomea.

Il forte vento che soffiava in quel momento ha reso ancora più difficile il lavoro dei soccorritori, che hanno dovuto impegnarsi al massimo per controllare il fuoco. Il fumo si è propagato rapidamente in tutta la zona, causando preoccupazione tra i residenti che hanno assistito alla scena.

La situazione è stata messa sotto controllo grazie all’intervento dei pompieri, che hanno impiegato due autocisterne per domare le fiamme e il fumo. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma solo la paura della famiglia composta da tre persone che ha allertato immediatamente i soccorsi dopo aver visto le fiamme.

La zona è stata subito presidiata dalle forze dell’ordine. Al momento, sembra che si tratti di un tragico incidente, ma saranno necessari ulteriori accertamenti. Secondo le prime indagini, la causa del rogo sarebbe da attribuire a un corto circuito partito dal garage della casa.