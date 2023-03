Terrore in strada, killer sparano a uomo a Palma di Montechiaro

Tentato omicidio a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La vittima è un uomo di 44 anni che si trovava a bordo di un’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco al collo. La sparatoria è avvenuta lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Palma, attorno alle 7 di questa mattina.

L’uomo, ferito, è riuscito a chiedere aiuto ed è stato soccorso e trasferito a bordo di un elicottero del 118 all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita e non ha perso conoscenza.

In base a una prima ricostruzione, l’auto della vittima è stata affiancata da un’altra vettura da cui sono stati esplosi i colpi. Poi la fuga ad alta velocità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro e i militari della Compagnia di Licata. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Sconosciute, al momento, le cause dell’agguato. La vittima ha precedenti penali di scarso rilievo e non sembra inserita in contesti di criminalità organizzata. Al via le indagini che sono state affidate al sostituto procuratore della Repubblica, Sara Varazi e coordinate dal procuratore Salvatore Vella