Migliorano le condizioni del bimbo investito da un’auto

Le condizioni del bambino di 9 anni investito da un’auto sabato sera nel centro di Villarosa, nell’ennese, sono in lento miglioramento anche se la prognosi rimane ancora riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 quando il piccolo è stato travolto da una Fiat Bravo guidata da un giovane del paese che si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto tutte le informazioni sull’accaduto. La Procura di Enna potrebbe aprire d’ufficio un fascicolo sulla vicenda e l’automobilista è stato sottoposto a controlli per accertare se avesse assunto alcol o droghe.

Inizialmente era stata diffusa la notizia di un trasferimento immediato in elisoccorso del ragazzino da Villarosa a Catania, ma in realtà è stato soccorso dall’ambulanza del paese, poi dall’ambulanza Eco 2 di Enna, che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Qui gli specialisti hanno gestito l’emergenza e successivamente si è deciso il trasferimento all’ospedale San Marco di Catania. I medici ce la stanno mettendo tutta per salvarlo e quanto trapela, sarebbe in miglioramento. I medici però al momento non sciolgono ancora la prognosi per il piccolo.