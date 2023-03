Tragico incidente, bimbo di 9 anni travolto da auto

Tragico incidente stradale in Sicilia: un bambino di 9 anni è stato investito ieri sera intorno alle 19 in via Garibaldi, nel centro di Villarosa. La vittima è stata travolta da una Fiat Bravo guidata da un giovane che si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Il bambino, in gravissime condizioni, è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Catania, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un’indagine per stabilire le cause dell’incidente. L’automobilista è stato sottoposto ai controlli per verificare se fosse sotto l’effetto di alcool o droghe.

Nel frattempo, la comunità di Villarosa resta unita nel sostegno alla famiglia del bambino, nella speranza che possa presto riprendersi e tornare a casa.