Terribile incidente, pullman con 50 passeggeri precipita in scarpata: era partito da Villabate

Terribile incidente questa mattina lungo la strada statale 116, in cui un pullman diretto a Tortorici è finito in una scarpata a Sinagra. Il veicolo era partito da Villabate per una gita, ma ha divelto il guardrail durante una manovra, precipitando poi per alcuni metri.

Fortunatamente, solo tre passeggeri hanno riportato lievi ferite, ma l’incidente ha scatenato il panico tra i numerosi turisti che viaggiavano a bordo del mezzo. I carabinieri e i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto, coordinati dal sindaco di Sinagra, Nino Musca, che ha cercato di dare assistenza alle decine di persone coinvolte nell’incidente.

Il pullman è uscito fuori strada in contrada Limari, nel comune di Sinagra, una zona montuosa caratterizzata da una strada piuttosto ripida e tortuosa. Secondo i vigili del fuoco, la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva, ma una decina di persone si trovava ancora all’interno del pullman quando questo ha perso il controllo e si è schiantato nella scarpata.

Sul pullman c’erano circa 50 persone, tra cui molti turisti che avevano deciso di trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia di amici e parenti. L’incidente ha gettato nello sconforto tutti coloro che erano a bordo del mezzo, ma grazie all’intervento tempestivo delle autorità locali, la situazione è stata gestita nel migliore dei modi e i feriti sono stati prontamente soccorsi.